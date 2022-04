Soirée Quiz : Sacrés classiques ! Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Soirée Quiz : Sacrés classiques !

Bfm Centre-ville, le jeudi 7 avril à 18:30

Bfm Centre-ville, le jeudi 7 avril à 18:30

* **18 h 30 : Quiz** (12 ans et +) Connaissez-vous vos classiques ? : Vous avez lu tous les Rougon-Macquart, vous ne vous habillez que chez Zadig & Voltaire et vous pouvez réciter trois fables de La Fontaine ? Venez mesurer votre amour de la littérature classique à celui des bibliothécaires en participant à notre grand quiz. L’occasion de s’amuser en découvrant de nombreuses anecdotes ! _**En solo, en famille ou entre amis, tentez de gagner un dîner privilège à la Bfm pour 2 personnes (le 8 ou le 9 avril) + un lot de livres de la braderie à choisir à la Chapelle de la Règle.**_ Connaissez-vous vos classiques ? Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T19:30:00

Lieu Bfm Centre-ville Adresse Bibliothèque francophone multimédia de limoges Ville Limoges

Limoges Haute-Vienne