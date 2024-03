Soirée quiz Route de Miramont Montignac-de-Lauzun, dimanche 14 avril 2024.

Soirée quiz Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Venez nombreux tester votre culture générale lors d’une soirée quiz organisée par le Pub Old Lord Raglan. Les équipes devront être composée au maximum de 4 personnes. Les questions seront en français et en anglais. Super moment convivial en perspective !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 19:00:00

fin : 2024-04-14

Route de Miramont Pub Old Lord Raglan

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine oldlordraglan@gmail.com

