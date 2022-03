Soirée quiz & blind test Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Préparez votre équipe parce que tout le monde est motivé et prêt à gagner les lots à base de bière qu’on vous réserve ! Le premier jeudi de chaque mois on reçoit Paul. Mais qui est Paul ?

Paul vous organise des soirées quiz & blind test, et comme il est bien bilingue, ses quizz le sont aussi.

event@aquaemaltae.com +33 7 67 45 05 06 http://www.aquaemaltae.com/

