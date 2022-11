Soirée quiz Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25

Hautes-Pyrnes Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur leur Facebook. Venez jouer entre amis ou en famille pour répondre aux drôles de questions des bénévoles du café !

3 séries de 10 questions + 1 blind test musique

Venez tester vos connaissances en équipe et dans la bonne humeur.

tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93 https://www.facebook.com/tierslieuvaldaz/

