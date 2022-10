Soirée qui fait du bien Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Hautes-Pyrnes Castelnau-Rivière-Basse Libre participation Programme : 18h30 Spectacle conte « Folie Ordinaire » par la Compagnie Monde à Part autour de l’église de Castelnau

20h Repas au Castel’Bar : Rougail saucisse 8€, Dahl de lentilles 5€ (réservations au 06 59 60 36 51)

21h 30 Concert des Frères Trimards et dancefloor jusqu’au bout de la nuit Exposition photos de Stéphane Reynier dans la cour du Castel’Bar En cas de pluie, l’évènement sera déplacé à la maison du temps. festivalcespetiteschoses@gmail.com +33 7 83 61 23 08 https://www.facebook.com/Festival-Ces-petites-choses-qui-font-du-bien-10176836Vienne87 Castelnau-Rivière-Basse

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

