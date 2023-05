Soirée QG : Play / Dance / Shine Centre LGBTQI+ Paris IdF, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 19h00 à 23h55

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Pôle jeunesse du Centre LGBTQI+ de Paris IDF et l’association NextGaymer t’invitent à venir fêter le printemps pour la soirée QG de mai sous le thème du jeu sous toutes ses formes : il y en aura pour tous les goûts !

Soirée QG sous le thème du jeu

️ English speakers welcome! Most of our volounteers speaks english, still, be aware that not every person attending will be comfortable with the language.

– Au programme (de 19h à 1h) :

Un jeu vidéo – Un Just Dance géant pour mettre le feu au dancefloor ! ️

Jeux d’ambiance et de société – Pour partager fun et stratégies autour d’un verre et de cartes !

La finale de l’Eurovision – Pour ne rien manquer du concours de chan le plus Queer d’Europe ! ✨

Et évidemment, de quoi se rafraichir et te restaurer à notre bar associatif ! ✨

Centre LGBTQI+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : 0143572147 refjeunesse@centrelgbtparis.org

@pôlejeunessecentrelgbt Soirée QG