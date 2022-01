Soirée pyjama Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres EUR Tous détective ! La médiathèque La Fabrik à Sauzé-Vaussais vous propose ses activités pendant les vacances d’hiver du 14 au 26 février Soirée pyjama le 15 février à 20h

Gratuit sur inscription Inscriptions et renseignements 05 49 29 56 61

+33 5 49 29 56 61

Pixabay

