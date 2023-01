Soirée-pyjama Nuits de la lecture 2023 Thorey-sous-Charny Thorey-sous-Charny Thorey-sous-Charny Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-01-21 – 2023-01-21

Pour les Nuits de la lecture sur le thème de la peur, venez écouter des histoires frissonnantes à Bibliothorey, avant de vous réchauffer avec un chocolat chaud, offert à tous les participants. Entrée libre. Venez avec votre oreiller, votre doudou, votre couverture… et bien sûr en pyjama !

