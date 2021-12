Soirée pyjama Médiathèque Verlaine, 21 janvier 2022, Metz.

Soirée pyjama

Médiathèque Verlaine, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Une soirée pyjama à la médiathèque ? Et pourquoi pas ! Venez en famille vêtus de vos plus beaux pyjamas pour partager un moment ludique et convivial : lectures, quiz à l’eau de rose, karaoké endiablé et autres surprises sont au programme… Et à 20h, pendant que les parents profitent du spectacle d’improvisation de la compagnie Le Minou, les enfants à partir de 7 ans ont aussi droit à leur soirée, avec une projection de films et courts métrages.

Médiathèque Verlaine 1 place de la bibliothèque 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle



2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T21:30:00