Goût et gourmandises Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés qui côtoient la musique et les comptines enfantines. Des histoires de la faim et de la gourmandise. Qui dit gourmandise, dit aussi odeurs et saveurs… Un spectacle conté sonore, visuel, olfactif et gustatif… Des idées plein la toque pour éveiller tous vos sens ! Soirée pyjama où les histoires de gourmandise s’entrelacent avec le violoncelle Médiathèque Marcel Launay 2 rue de Briselance 50290 Bréhal Bréhal Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T22:00:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T22:00:00

