Médiathèque d’Hondschoote, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Petit Poilu, emporté par une violente tempête de neige, se retrouve dans le magnifique décor des montagnes de l’Himalaya. Gelé et grelottant, il y fait la rencontre de trois marmottes rigolotes qui l’emmènent dans leur douillet petit terrier afin de le réchauffer et le remettre sur pied. Mais voilà que débarque Bob, le gros yéti, extrêmement affectueux, mais très maladroit… Il voudrait devenir l’ami de Petit Poilu. Une histoire burlesque et tendre sur la détresse et la maladresse. **Adapté de la bande dessinée Petit poilu : Le blues du yéti de Céline Fraipont et Pierre Bailly.**

Nombre de Places limitées – Public 3 à 6 ans

