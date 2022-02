Soirée pyjama Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Soirée pyjama

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le vendredi 1 avril à 20:00

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le vendredi 1 avril à 20:00

Une « soirée pyjama » pour les enfants entre 5 et 10 ans où les bibliothécaires de la médiathèque Châtellerault-Centre vous proposeront des lectures, des jeux et d’autres surprises ! Venez en pyjama et amenez vos doudous ! Pour les enfants de 5 à 10 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass obligatoire pour les accompagnants de 12 ans et plus.

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:00:00

