Soirée pyjama Place de l’Hôtel de Ville Mauléon, mardi 16 avril 2024.

Soirée pyjama Place de l’Hôtel de Ville Mauléon Deux-Sèvres

Une soirée cocoon et tamisée pour écouter des histoires avant d’aller se coucher. On y vient en pyjama avec ses doudous et son plaid préféré.

Enfant de 0 à 3 ans, sur réservation.

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 19:45:00

fin : 2024-04-16 20:45:00



L’événement Soirée pyjama Mauléon a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Bocage Bressuirais