Saint-Paul Médiathèque de Saint-Paul Saint-Paul Soirée pyjama littéraire Médiathèque de Saint-Paul Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Soirée pyjama littéraire Médiathèque de Saint-Paul, 20 janvier 2022, Saint-Paul. Soirée pyjama littéraire

Médiathèque de Saint-Paul, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:00 Venir avec son pyjama et son doudou !

La médiathèque de Saint-Paul propose une soirée pyjama sous le thème de l’amour. Venez avec votre pyjama et votre doudou pour un moment rempli de câlins! Médiathèque de Saint-Paul 110 Boulevard du Front de Mer 97460 Saint-Paul Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Autres Lieu Médiathèque de Saint-Paul Adresse 110 Boulevard du Front de Mer 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul lieuville Médiathèque de Saint-Paul Saint-Paul