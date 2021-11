Soirée pyjama lecture dans le noir Médiathèque des Pays de l’Aigle, 21 janvier 2022, Moulins-la-Marche.

Soirée pyjama lecture dans le noir

Médiathèque des Pays de l’Aigle, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Mettez vos pyjamas, prenez doudous et oreillers et venez écouter confortablement des histoires remplies de personnages amoureux lues par Marinette et Marina. Un petit voyage au pays des amoureux pour s’évader un peu, le temps d’une soirée.

Sur inscription, nombre de place limité. Respect des règles sanitaires en vigueur. Prévoir oreillers, plaids, doudous.

Mettez vos pyjamas, prenez doudous, plaids et oreillers et venez écouter confortablement des histoires remplies de personnages amoureux lues par Marinette et Marina.

Médiathèque des Pays de l’Aigle 50 Grande Rue 61380 Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00