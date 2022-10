Soirée pyjama et goûter avec la Compagnie au 36E dessus et les bénévoles Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Soirée pyjama et goûter avec la Compagnie au 36E dessus et les bénévoles Val-Couesnon, 4 novembre 2022, Val-Couesnon. Soirée pyjama et goûter avec la Compagnie au 36E dessus et les bénévoles

10 avenue Kléber Antrain Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Antrain 10 avenue Kléber

2022-11-04 19:00:00 – 2022-11-04

Antrain 10 avenue Kléber

Val-Couesnon

Ille-et-Vilaine Val-Couesnon Bénévoles de la médiathèque et comédiens se mettent en scène (et en pyjama) pour lire et interpréter des albums de Bérengère Mariller-Gobber et de Philippe UG. Tenue conseillée : pyjama et doudou ! Antrain 10 avenue Kléber Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu Val-Couesnon Médiathèque Adresse Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Antrain 10 avenue Kléber Ville Val-Couesnon lieuville Antrain 10 avenue Kléber Val-Couesnon Departement Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-couesnon/

Soirée pyjama et goûter avec la Compagnie au 36E dessus et les bénévoles Val-Couesnon 2022-11-04 was last modified: by Soirée pyjama et goûter avec la Compagnie au 36E dessus et les bénévoles Val-Couesnon Val-Couesnon Médiathèque 4 novembre 2022 10 avenue Kléber Antrain Médiathèque Val-Couesnon Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Val-Couesnon

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine