2022-10-15 19:30:00 – 2022-10-15 22:30:00

Ille-et-Vilaine Tu ramènes ton doudou en pyjama et peut-être que tu gagneras le concours du pyjama le plus ridicule !! Tu pourras aussi chanter et ensuite danser sur les rythmes endiablés de notre Dj Smile entre deux parties de jeux de société proposés par l’association Ludik. Allez on t’attend ça va être chouette. +33 6 85 62 99 42 Rue de la Ville-Ès-Passants Le QG Dinard

