Soirée pyjama Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Soirée pyjama Châteauneuf-sur-Isère, 16 février 2022, Châteauneuf-sur-Isère. Soirée pyjama Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère

2022-02-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-16 Médiathèque 5, rue de l’Ecole

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère Dans le cadre du cycle « L’amour tout une histoire »

Spécial contes et histoires d’amour

Sur inscription mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr +33 4 75 71 83 44 Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Médiathèque 5, rue de l'Ecole Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Médiathèque 5, rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere/

Soirée pyjama Châteauneuf-sur-Isère 2022-02-16 was last modified: by Soirée pyjama Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 16 février 2022 Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Drôme