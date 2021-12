Paris Le Petit Ney Paris Soirée pyjama, cabanons de lecture et voyages en mots. Le Petit Ney Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Petit Ney, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Une soirée pyjama pour les Nuits de la lecture. Des petits cabanons de lecture sur le thème ” Aimons toujours ! Aimons encore !” accuilleront les enfants tout au long de la soirée qui sera rythmée par deux invitations à voyager en mots. L’artiste Ivan Sigg nous proposera un jeu de cartes illustrées et accompagnera les petit.es lecteur.trices dans l’élaboration d’une narration. Nous recevrons des conteurs.euses dans le cadre du festival sur Alain Gossel pour une grande contée qui cloturera la soirée. Soirée pyjamas pour la nuit de la lecture. Le Petit Ney 10 Avenue de la Porte de Montmartre 75018 Paris Paris Quartier des Grandes-Carrières

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T20:00:00

