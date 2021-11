Crosne Bibliothèque Jacqueline de Romilly Crosne, Essonne Soirée pyjama Bibliothèque Jacqueline de Romilly Crosne Catégories d’évènement: Crosne

Essonne

Soirée pyjama Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 22 janvier 2022, Crosne. Soirée pyjama

Bibliothèque Jacqueline de Romilly, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Tu as entre 4 et 7 ans, et tu souhaites écouter des histoires parlant d’amour, n’hésite pas à t’inscrire à cette soirée. Tu peux y venir en pyjama et accompagné de ton doudou si tu le souhaites. Une soirée pyjama pour écouter des histoires parlant d’amour Bibliothèque Jacqueline de Romilly 6 rue de Schottën 91560 Crosne Crosne Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Crosne, Essonne Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline de Romilly Adresse 6 rue de Schottën 91560 Crosne Ville Crosne lieuville Bibliothèque Jacqueline de Romilly Crosne