Soirée pyjama au temps des gaulois Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn, vendredi 23 février 2024.

Soirée pyjama annoncée venez avec les doudous, vêtus de votre plus beau pyjama et n’oubliez vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants… En première partie de soirée, vous seront proposées des activités et des surprises sur le thème des gaulois. Vous serez alors fin prêts pour découvrir ou redécouvrir le film « Astérix et le secret de la potion magique » projeté en deuxième partie de soirée ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesaleys@orange.fr

