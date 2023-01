Soirée pyjama : Au bain Zoé ! Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Soirée pyjama : Au bain Zoé ! Marseille 5e Arrondissement, 24 février 2023, Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement. Soirée pyjama : Au bain Zoé ! 69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

2023-02-24 19:00:00 – 2023-02-24

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement EUR 12 12 Un plouf magique… Coâââ coâââ ! Voici Grigri la grenouille à la recherche de sa maison ! Splash ! Des parapluies enchantés pour rester au sec ! La la la ! Un Grand show musical de salle de bains ! Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres ! …Et bien d’autres glouglou encore !



Avec Zoé laissez vous entrainer dans un tourbillon de magie !



Une soirée originale et inoubliable organisée par Zoé. Les enfants, habillez vous de votre plus beau pyjama et venez passer une vraie soirée pyjama avec Zoé ! Elle vous propose une soirée chaleureuse entre amis ! Ambiance et rires garantis !



Cie Fabulouse

A partir de 2 ans. Habille-toi de ton plus beau pyjama et viens passer une soirée pyjama inoubliable avec Zoé ! https://www.divadlo-theatre.fr/spectacle-t-j-p Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Ville Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement lieuville Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement-marseille-5e-arrondissement/

Soirée pyjama : Au bain Zoé ! Marseille 5e Arrondissement 2023-02-24 was last modified: by Soirée pyjama : Au bain Zoé ! Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 24 février 2023 69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône