Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye

Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 20 janvier 2023, Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye. Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

2023-01-20 19:00:00 – 2023-01-20 Savigny-sur-Braye

Loir-et-Cher Savigny-sur-Braye Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye. Soirée pyjama dans le cadre de la nuit de la lecture. Des histoires à découvrir à la lueur des lampes, une exposition participative, un bal de la peur et un quizz Animation dans le cadre de la nuit de la lecture. +33 2 54 85 59 01 Pixabay

Savigny-sur-Braye

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Autres Lieu Savigny-sur-Braye Adresse 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Ville Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye lieuville Savigny-sur-Braye Departement Loir-et-Cher

Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 2023-01-20 was last modified: by Soirée pyjama à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 20 janvier 2023 7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher loir-et-cher Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher