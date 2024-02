SOIRÉE PYJAMA À LA MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE DE LARRA Larra, vendredi 23 février 2024.

Retrouvons-nous pour une soirée lecture !

Au programme des fables, des contes et des mythes de l’Egypte antique, des extraits du livre « Les Contes de Thot » d’Amandine Marshall (égyptologue toulousaine, archéologue et auteure de nombreux ouvrages destinés au grand public et à la jeunesse).

Les places sont limitées, les inscriptions, directement à la médiathèque, sont obligatoires à la médiathèque (pas d’inscriptions par email). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

MÉDIATHÈQUE DE LARRA 3 Rue Emmenot

Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@larra.fr

