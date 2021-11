Poligny Librairie Polinoise Jura, Poligny Soirée pyjama à la librairie Librairie Polinoise Poligny Catégories d’évènement: Jura

Soirée pyjama à la librairie Librairie Polinoise, 21 janvier 2022, Poligny. Soirée pyjama à la librairie

Librairie Polinoise, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Tu as entre 3 et 6 ans ? Alors rendez-vous à la librairie le vendredi 21 janvier, en pyjama, pour des lectures autour de l’amouuuuuuuur ! Au menu, histoires, pop corn et pyjamas ! Librairie Polinoise 3 rue Travot 39800 Poligny Poligny Jura

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00

