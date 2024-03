Soirée Pyja’Contes Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Pyja’Contes Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Nous accueillons les parents (espace restauration/buvette) et les enfants (espace lecture de contes) à la salle des fêtes de Fleurey sur Ouche le Vendredi 22 Mars 2024 à partir de 18h30.

Des contes et légendes seront lus et racontés par les bibliothécaires de Fleurey sur Ouche.

Les enfants qui le souhaitent peuvent venir en pyjama avec leurs couvertures, doudous et oreillers…

L’entrée est gratuite et ouverte à tous ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22 20:30:00

Salle des fêtes Rue du Lavoir

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesptitsborbeteils@gmail.com

L’événement Soirée Pyja’Contes Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION CÔTE-D’OR