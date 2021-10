Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne Nièvre, Villiers-sur-Yonne Soirée Pull Moche Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne Catégories d’évènement: Nièvre

Villiers-sur-Yonne

Soirée Pull Moche Villiers-sur-Yonne, 6 novembre 2021, Villiers-sur-Yonne. Soirée Pull Moche 2021-11-06 – 2021-11-06

Villiers-sur-Yonne Nièvre Villiers-sur-Yonne Nièvre 25 EUR Venez à la soirée sur le thême “pull moche”, organisé par l’association les Suceux d’Cannelles.

Au Menu, vous pourrez déguster un apéritif avec des amuses-bouches, des lasagnes accompagné de sa salade, du fromage, et une tarte et du café en dessert.

Les non-costumés sont également les bienvenus

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 25 octobre à l’adresse :

Dominique Rousseau, rue du Quart 58500 Villiers-sur-Yonne

Pass sanitaire obligatoire suceuxdcannelles@orange.fr Venez à la soirée sur le thême “pull moche”, organisé par l’association les Suceux d’Cannelles.

Au Menu, vous pourrez déguster un apéritif avec des amuses-bouches, des lasagnes accompagné de sa salade, du fromage, et une tarte et du café en dessert.

Les non-costumés sont également les bienvenus

Bulletin d’inscription à envoyer avant le 25 octobre à l’adresse :

Dominique Rousseau, rue du Quart 58500 Villiers-sur-Yonne

Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Villiers-sur-Yonne Autres Lieu Villiers-sur-Yonne Adresse Ville Villiers-sur-Yonne lieuville 47.41207#3.57594