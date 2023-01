Soirée Pull moche & pantalon trop court et DJ au Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Saint-Jean-Ligoure, 27 janvier 2023, Saint-Jean-LigoureSaint-Jean-Ligoure OT Pays de Nexon Monts de Châlus .

2023-01-27 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-27 23:00:00 23:00:00

Rendez-vous au Bistrot St jean à partir de 19h. Informations et réservation : Bistrot St Jean au 05 87 50 30 89.

A partir de 21h, c’est soirée Pull moche et pantalon trop court au Bistrot Saint-Jean. Viens à 1 ou à plusieurs, mais viens avec ton meilleur pull moche et pantalon trop court et remporte la coupe avant d’enflammer le dancefloor !

Une soirée hight level de débilité comme on les aime. Pas d’inscription à ce non concours. Nombreux cadeaux à ne pas gagner. Venez moches et jouyeux.ses en solo, en duo ou en troupeau ! A partir de 21h : DJ Las Bundesliga. Bercé par le Hit Machine des années 90 ses sets sont à la frontière entre la boom de collège et la Techno Parade. Ne se fixant aucune barrière, tous les styles de musiques électroniques s’entremêlent dans une mixture qui sent à la fois le carnaval de Rio et la rave berlinoise, le tout agrémenté de samples et accapelas issus de son fidèle sampler.

