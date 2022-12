Soirée Pull Moche de Noël au TNT Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Soirée Pull Moche de Noël au TNT Marmande, 17 décembre 2022, Marmande . Soirée Pull Moche de Noël au TNT 6 Avenue François Mitterand Espace TNT Marmande Lot-et-Garonne Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

2022-12-17 00:00:00 – 2022-12-17

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand

Marmande

Lot-et-Garonne 12 12 EUR ✨Samedi 17 décembre✨

Pull Moche De Noel

Habille toi de ton « meilleur » Pull de Noël pour venir faire la fête avec nous !

Distribution de Goodies

Entrée 12€ avec consommation

Ouverture Minuit

Carré VIP : à partir de 240€

Infos & résa → message privé FB ou Insta Soirée Pull Moche de Noël au TNT TNT TNT Marmande

Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Ville Marmande lieuville Espace TNT 6 Avenue François Mitterand Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Soirée Pull Moche de Noël au TNT Marmande 2022-12-17 was last modified: by Soirée Pull Moche de Noël au TNT Marmande Marmande 17 décembre 2022 6 Avenue François Mitterand Espace TNT Marmande Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne