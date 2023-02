Soirée pub irlandais – Concert « Les Larks » Aux Parents Terribles Pertuis Office de Tourisme de Pertuis Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Soirée pub irlandais – Concert « Les Larks » 92 place Mirabeau Aux Parents Terribles Pertuis Vaucluse

2023-02-25 – 2023-02-25

Aux Parents Terribles 92 place Mirabeau

Vaucluse Pertuis EUR 29 29 Quatre musiciens, tous issus de la musique classique, qui se sont spécialisés dans la musique irlandaise :

– Guillaume : Guitare, buzuki irlandais, mandoline et chant

– Dylan : Tins (flûtes irlandaises) et cornemuse

– Pascal : Violon Alto et percussions

– Marie : Violon

Une soirée “pub” irlandais, avec musique, bières et plats typiques.

Une soirée "pub" irlandais, avec musique, bières et plats typiques. Sur réservation.

