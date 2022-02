Soirée projection : L’essaim et Mad in Finland Plélan-le-Grand, 4 mars 2022, Plélan-le-Grand.

Soirée projection : L’essaim et Mad in Finland Rue de l’Hermine Cinéma l’Hermine Plélan-le-Grand

2022-03-04 19:30:00 – 2022-03-04 Rue de l’Hermine Cinéma l’Hermine

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Soirée projection en partenariat avec le Cinéma L’Hermine. Tout public.

Cie Galapiat Cirque

Film L’ESSAIM

Ce film a été réalisé suite à la création in-situ et participative avec les habitants autour du spectacle La Brise de la Pastille revisité, proposé par la compagnie Galapiat lors de la résidence de la compagnie à Plélan-le-Grand en 2019. La Brise de la Pastille est un spectacle de clown sur mât chinois, accompagné par un musicien. Mais pas seulement. On sait qu’une création pourrait sans cesse être recréée. Eh bien, -à certains endroits-La Brise de la Pastille décide de ne plus se figer : « il y aura toujours un mât, un clown, un musicien, nous aurons choisi en amont ensemble le lieu du spectacle, en fonction du projet et de ce que l’on voudra véhiculer. In situ, le cadre sera posé. Mais à l’intérieur de ces lignes, c’est le chantier et c’est beau. Comme un processus, on invite les habitants à rejoindre un laboratoire de création.

Il s’agit d’un laboratoire parce que la Brise de la Pastille devient unique en chaque lieu de par la géographie de l’espace, de par l’unicité de chaque être humain participant. C’est en co-créant avec les gens, en faisant avec la matière qui nous entoure, avec ce qui est présent, là, ici et maintenant, que nous nous offrons le luxe et la douce folie de toujours réinventer notre spectacle ».

La projection sera suivie suivi d’un échange avec les artistes de la compagnie.

Film MADE IN FINLAND

Nous sommes sept. Femmes. Finlandaises.

On fait du cirque, on hurle à gorges déployées.

Sept façons de faire ce métier et une création collective pour parfois se retrouver et le faire ensemble.

Dans le sauna, sur des skis, en courant, ou sur une barque, on se demande « pourquoi on fait ça ? »

Après avoir fait le tour du monde et de la question on décide d’en faire un film. Faire du cinéma comme on fait du cirque.

