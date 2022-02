Soirée projection et rencontre – Mois de l’agroalimentaire Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Soirée projection et rencontre – Mois de l’agroalimentaire Saint-Maixent-l’École, 17 mars 2022, Saint-Maixent-l'École. Soirée projection et rencontre – Mois de l’agroalimentaire Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École

2022-03-17 – 2022-03-17 Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École EUR Soirée projection et rencontre autour du film documentaire « Agriculteur 3.0 : voyage dans les campagnes connectées ». Diffusé dans les rendez-vous documentaires de France 3 Pays-de-la-Loire, ce film nous plonge dans l’univers des fermes connectées. A travers le portrait d’agriculteurs, découvrez comment les technologies numériques font évoluer leur métier. Pour le meilleur ? Entrée gratuite

Sur inscription Soirée projection et rencontre autour du film documentaire « Agriculteur 3.0 : voyage dans les campagnes connectées ». Diffusé dans les rendez-vous documentaires de France 3 Pays-de-la-Loire, ce film nous plonge dans l’univers des fermes connectées. A travers le portrait d’agriculteurs, découvrez comment les technologies numériques font évoluer leur métier. Pour le meilleur ? Entrée gratuite

Sur inscription +33 5 49 16 58 75 Soirée projection et rencontre autour du film documentaire « Agriculteur 3.0 : voyage dans les campagnes connectées ». Diffusé dans les rendez-vous documentaires de France 3 Pays-de-la-Loire, ce film nous plonge dans l’univers des fermes connectées. A travers le portrait d’agriculteurs, découvrez comment les technologies numériques font évoluer leur métier. Pour le meilleur ? Entrée gratuite

Sur inscription CCHVS

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-02-12 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Sèvres

Soirée projection et rencontre – Mois de l’agroalimentaire Saint-Maixent-l’École 2022-03-17 was last modified: by Soirée projection et rencontre – Mois de l’agroalimentaire Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 17 mars 2022 Deux-Sèvres Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres