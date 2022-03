SOIRÉE PROJECTION ET DÉGUSTATION – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

SOIRÉE PROJECTION ET DÉGUSTATION – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance, 11 juin 2022, Brissac Loire Aubance. SOIRÉE PROJECTION ET DÉGUSTATION – DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance

2022-06-11 18:00:00 – 2022-06-11 Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Au programme de cette soirée :

– 18h00 : Projection du film “Une saison dans la vie du Domaine”

-19h00 : Dégustation commentée de 4 vins, accompagné de leur bouchée apéritive Places limitées – Réservation obligatoire. Venez découvrir la projection “Une saison dans la vie du domaine” puis découvrez les vins du Domaine de la Gauterie ! contact@domainedelagauterie.com https://www.domainedelagauterie.com/ Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Au programme de cette soirée :

– 18h00 : Projection du film “Une saison dans la vie du Domaine”

-19h00 : Dégustation commentée de 4 vins, accompagné de leur bouchée apéritive Places limitées – Réservation obligatoire. Domaine de la Gauterie – Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Domaine de la Gauterie - Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Ville Brissac Loire Aubance lieuville Domaine de la Gauterie - Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

SOIRÉE PROJECTION ET DÉGUSTATION – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance 2022-06-11 was last modified: by SOIRÉE PROJECTION ET DÉGUSTATION – DOMAINE DE LA GAUTERIE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 11 juin 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire