Soirée projection-échanges autour du harcèlement à l’école, au collège et au lycée Usson-en-Forez Usson-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Usson-en-Forez

Soirée projection-échanges autour du harcèlement à l’école, au collège et au lycée Usson-en-Forez, 4 mars 2022, Usson-en-Forez. Soirée projection-échanges autour du harcèlement à l’école, au collège et au lycée Cinéma Le Quai des Arts 30 avenue de la Gare Usson-en-Forez

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 Cinéma Le Quai des Arts 30 avenue de la Gare

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR Faire face au harcèlement à l’école : projection du film “UN MONDE” et échanges avec le public contact@lequaidesarts.fr +33 4 77 50 60 99 http://www.lequaidesarts.fr/ Cinéma Le Quai des Arts 30 avenue de la Gare Usson-en-Forez

dernière mise à jour : 2022-03-01 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Usson-en-Forez Autres Lieu Usson-en-Forez Adresse Cinéma Le Quai des Arts 30 avenue de la Gare Ville Usson-en-Forez lieuville Cinéma Le Quai des Arts 30 avenue de la Gare Usson-en-Forez Departement Loire

Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/usson-en-forez/

Soirée projection-échanges autour du harcèlement à l’école, au collège et au lycée Usson-en-Forez 2022-03-04 was last modified: by Soirée projection-échanges autour du harcèlement à l’école, au collège et au lycée Usson-en-Forez Usson-en-Forez 4 mars 2022 Loire Usson-en-Forez

Usson-en-Forez Loire