Un Grand voyage et une recherche scientifique. Pendant une année, 50 enfants et jeunes adulte, dans 5 régions de France ont vécu un Grand Voyage avec la nature. Par période de 2 à 5 jours, ils ont passé 25 jours en contact direct avec les espaces naturels, urbains, aménagés ou sauvages. Pendant ces temps d’immersion, des éducateurs, des pédagogues de la perception associés à des chercheurs en sciences de l’éducation, ont recherché comment aider l’enfant à retrouver la conscience du lien qui l’unit à la nature : La nature étant ici considérée comme l’ensemble du monde vivant et minéral. Réalisateur Frédéric Plénard. Soirée pour tout public

Voir http://chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr

