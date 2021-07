Molières-CavaillacMolières-Cavaillac Molières-Cavaillac Molières-Cavaillac Gard, Molières-Cavaillac SOIREE PROJECTION CINE VILLAGES Molières-Cavaillac Molières-Cavaillac Molières-CavaillacMolières-Cavaillac Catégories d’évènement: Gard

Molières-Cavaillac

SOIREE PROJECTION CINE VILLAGES Molières-Cavaillac Molières-Cavaillac, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Molières-CavaillacMolières-Cavaillac. SOIREE PROJECTION CINE VILLAGES 2021-07-21 – 2021-07-21

Molières-Cavaillac Gard Molières-Cavaillac Gard Molières-Cavaillac L’association Alive vous propose de nous rejoindre à 21h30 sous la filature de Molières, sous la bannière de Cinambule et sous le charme du cinéma court!Entrée: 5€ Déconseillées aux – de 12 ans Repas partagé tiré du sac à 19h30 anglaislive@gmail.com +33 6 63 12 19 29 dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Molières-Cavaillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Molières-Cavaillac Molières-Cavaillac Adresse Ville Molières-CavaillacMolières-Cavaillac lieuville 43.97612#3.57652