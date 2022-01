Soirée Prohibition Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Soirée Prohibition Parthenay, 5 février 2022, Parthenay. Soirée Prohibition Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05 02:00:00 Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay EUR Soirée jeu de rôle, organisée par l’association Qui Que Le Veuille en partenariat avec le cinéma Le Foyer.

Soirée se déroulant dans l’ambiance de la fin des années 1920 en Angleterre, intrigues politiques, guerre des clans, paris en tout genre et autres magouilles seront au programme.

Pour l’occasion le hall du cinéma sera relooké façon année 1920, musique d’époque et bière au bar. Le cinéma Le Foyer diffusera deux films se déroulant durant la prohibition aux USA. Gratuite et sans inscription. Venez costumé ! Soirée jeu de rôle, organisée par l’association Qui Que Le Veuille en partenariat avec le cinéma Le Foyer.

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay

