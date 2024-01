SOIRÉE PROHIBITION Cattenom, samedi 17 février 2024.

SOIRÉE PROHIBITION Cattenom Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 23:00:00

Cattenom Loisirs Culture vous invite à sa soirée Prohibition.

Afin de participer à cette soirée, vous devez réserver votre place (lien sur la page Facebook)

Lors de la validation de votre réservation et du paiement, vous recevrez un mot de passe qui vous permettra de rentrer le temps d’un soir dans un “speakeasy”.

Vous goûterez alors à ce parfum d’interdit en écoutant un concert exceptionnel du Big Band accompagné de danseurs et vous pourrez même danser sur les musiques emblématiques de ces années 1920-1933.

Nous vous invitons fortement à vous fondre dans l’ambiance en venant costumé en habit d’époque !

La petite restauration est assurée à partir de 19h00.

Le tarif comprend l’entrée et un coupon d’avoir pour les consommations.Tout public

10 EUR.

Avenue du Général De Gaulle

Cattenom 57570 Moselle Grand Est cattenomloisirsculture@gmail.com



