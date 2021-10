Montreuil Cinéma Le Méliès île de France, Montreuil Soirée Prix Emile-Reynaud 2021 Cinéma Le Méliès Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

Soirée Prix Emile-Reynaud 2021 Cinéma Le Méliès, 28 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

Assistez à la projection des films en lice pour le Prix Emile-Reynaud 2021 dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation. L’occasion de voir sur grand écran le meilleur de la production de courts métrages français, en présence des équipes de film. La séance sera suivie d’un cocktail. Depuis 1977, le Prix Émile-Reynaud est attribué par les adhérents de l’AFCA à un court métrage français de l’année. Ce prix est à la fois un hommage au pionner Émile Reynaud et une reconnaissance de filiation entre son travail et celui des créateurs contemporains. Le vote, réservé uniquement aux adhérents de l’AFCA pourra se faire en ligne les jours qui précèdent la projection ou directement sur place. Les films en lice sont : Deux soeurs de Anna Budanova (IMAKA films)

Filles bleues, peurs blanches de Marie Jacotey et Lola Halifa (Miyu productions)

I gotta look good for the Apocalypse de Ayce Kartal (Les Valseurs)

Je me gratte de Chenghua Yang (Lardux Films)

Liza de Bastien Dupriez (Autoproduction)

Noir-Soleil de Marie Larrivé (Eddy)

Swallow the Universe de Luis Nieto (Autour de Minuit)

Terra Incognita de Pernille Kjaer et Adrian Dexter (Ikki films) Spectacles -> Projection Cinéma Le Méliès 12 place Jean Jaurès Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (92m) 9 : Croix de Chavaux (661m)

Contact : AFCA 0140230813 communication@afca.asso.fr http://www.fete-cinema-animation.fr/ https://www.facebook.com/Fetecinemaanimation/ 0183745820 Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-10-28T20:30:00+02:00_2021-10-28T23:30:00+02:00

Illustration Facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse 12 place Jean Jaurès Ville Montreuil lieuville Cinéma Le Méliès Montreuil