Soirée privée concert Puiseaux Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

Puiseaux

Soirée privée concert Puiseaux, 12 mars 2022, Puiseaux. Soirée privée concert Puiseaux

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12

Puiseaux Loiret Puiseaux EUR 15 L’association Home made garage propose une soirée privée concert avec le groupe brS band.

Application des mesures sanitaires en vigueur. +33 6 58 53 93 78 L’association Home made garage propose une soirée privée concert avec le groupe brS band.

Application des mesures sanitaires en vigueur. ©Pexels

Puiseaux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Puiseaux Autres Lieu Puiseaux Adresse Ville Puiseaux lieuville Puiseaux Departement Loiret

Puiseaux Puiseaux Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseaux/

Soirée privée concert Puiseaux 2022-03-12 was last modified: by Soirée privée concert Puiseaux Puiseaux 12 mars 2022 Loiret Puiseaux

Puiseaux Loiret