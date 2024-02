Soirée privée aux amoureux du jazz Honfleur, jeudi 7 mars 2024.

Soirée privée aux amoureux du jazz Honfleur Calvados

Formée par la scène jazz de la région de New York lors de ses années universitaires aux États-Unis, la Lituanienne Viktorija « Vik » Gečytė est une digne héritière de la tradition du jazz américain avec un profond respect pour le rythme. Elle est admirée tant par les fans que par les critiques pour son phrasé raffiné, son discours conversationnel et son swing contagieux.

Aujourd’hui, en France, Vik mène des projets de jazz et de blues et se produit régulièrement avec des big bands.

L’un de ses principaux partenaires musicaux au fil des ans a été Gene Perla, bassiste américain chevronné, anciennement avec Elvin Jones, Sonny Rollins, Nina Simone et Sarah Vaughan. Leur dernier disque In The Moment (PM Records, 2020) est un hommage à leur collaboration transatlantique avec d’autres musiciens entre New York et Paris.

Menu à 60€+Musique/personne hors boissons

Uniquement sur réservation

3 Rue Paul et Charles Breard

Honfleur 14600 Calvados Normandie lendroit.honfleur@gmail.com

