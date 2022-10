Soirée prestige années 80 Auriol Auriol Catégories d’évènement: Auriol

Bouches-du-Rhne

Soirée prestige années 80 Auriol, 29 octobre 2022, Auriol. Soirée prestige années 80

Espace de la Confluence Quartier des Artauds Rue Jean Ferrat Auriol Bouches-du-Rhne Quartier des Artauds Espace de la Confluence

2022-10-29 20:00:00 – 2022-10-29

Quartier des Artauds Espace de la Confluence

Auriol

Bouches-du-Rhne Auriol EUR 15 15 Les artistes reprendront leurs succès mais interpréteront également en solo ou en duo des chansons d’autres artistes et standards de cette génération !



Venez costumés ou avec un accessoire des années 80, en famille ou entre amis pour une soirée inoubliable ! L’Espace de la Confluence fait sa rentrée et présente ce spectacle soirée années 80 !

Avec Patrick Hernandez, Julie Piétri, Christiane Obydol de Zouk Machine et Léopold Nord et Vous. +33 4 84 83 07 43 http://www.mairie-auriol.fr/ Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Auriol, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Auriol Rue Jean Ferrat Adresse Auriol Bouches-du-Rhne Quartier des Artauds Espace de la Confluence Ville Auriol lieuville Quartier des Artauds Espace de la Confluence Auriol Departement Bouches-du-Rhne

Auriol Rue Jean Ferrat Auriol Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auriol/

Soirée prestige années 80 Auriol 2022-10-29 was last modified: by Soirée prestige années 80 Auriol Auriol Rue Jean Ferrat 29 octobre 2022 Auriol Bouches-du-Rhne Espace de la Confluence Quartier des Artauds Rue Jean Ferrat Auriol Bouches-du-Rhne

Auriol Bouches-du-Rhne