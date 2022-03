Soirée “présidentielle” : Apéro littéraire Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Soirée “présidentielle” : Apéro littéraire Riquewihr, 1 avril 2022, Riquewihr. Soirée “présidentielle” : Apéro littéraire Riquewihr

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 20:00:00

Riquewihr Haut-Rhin Riquewihr Daniel Jouanneau, auteur de “Souvenirs d’un chef du protocole” et du “Dictionnaire amoureux de la diplomatie”, est présent le temps d’une soirée à l’occasion d’un apéro littéraire organisé à la bibliothèque de Riquewihr. Une occasion inédite d’entrer dans les coulisses de l’Elysée et des relations internationales ! Uniquement en français. La bibliothèque de Riquewihr accueille Daniel Jouanneau, auteur de “Souvenirs d’un chef du protocole”. Une occasion inédite d’entrer dans les coulisses de l’Elysée et des relations internationales ! +33 3 89 49 00 07 Daniel Jouanneau, auteur de “Souvenirs d’un chef du protocole” et du “Dictionnaire amoureux de la diplomatie”, est présent le temps d’une soirée à l’occasion d’un apéro littéraire organisé à la bibliothèque de Riquewihr. Une occasion inédite d’entrer dans les coulisses de l’Elysée et des relations internationales ! Uniquement en français. Riquewihr

