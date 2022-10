Soirée présentation Entre Everre et Minette

Soirée présentation Entre Everre et Minette, 4 novembre 2022, . Soirée présentation Entre Everre et Minette



2022-11-04 – 2022-11-04 Le cercle d’histoire locale de St Hilaire des Landes a la plaisir de vous inviter à la présentation du numéro 20 de sa revue annuelle « Entre Everre et Minette ». Au sommaire de ce numéro :

– Les épidémies (L’histoire des épidémies, Épidémies et vaccinations à St Hilaire, Témoignages)

– L’école (3° partie) (Photos d’écoliers, Liste d’enseignants, Souvenirs d’école)

– La guerre 1939/1945 : L’affaire Santa

– Granit : Jean Lorant et La Persévérante

– Port folio (7°) : les jeux du stade

– Revue de Presse 1922

– Les classes 2

– Contributions des lecteurs

– Nos activités de l’année Accès libre. dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville