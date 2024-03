Soirée Prendre part « Nos intelligences » Théâtre de L’étoile du nord Parise Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. payant Tarif unique 6€

Penser en écoutant des expert·e·s, avoir la liberté de parler et d’agir, laisser la place à plusieurs artistes pour un chuchotement ou un cri, se lever, avoir le temps ; là est l’ambition des soirées Prendre part.

Soirée Prendre part « Nos intelligences »

Co organisée et pensée par : Pierre-Marie Baudoin, Morgane Lory & Sarah Tick

Le samedi 16 mars à 19h

Durée : 2h

En présence de Samah Karaki (docteure en neurosciences), Emmanuel Grimaud (anthropologue), Fabienne Cazalis (chercheuse en neuroscience), Mariam Chammat (docteure en neurosciences cognitives et cheffe de projet en sciences comportementales appliquées à la Direction Interministérielle de la Transformation Publique), Albert Moukheiber (docteur en neurosciences et psychologue clinicien) et des artistes Emma Pasquer, Guillaume Clayssen et Mahamat Fofana.

Avoir les clefs d’un lieu, d’un plateau, les partager avec des co-citoyens et citoyennes et rêver de faire commun.

Là est le point de départ de cette soirée.

Débattre, argumenter, se perdre, penser, penser encore et encore penser. Mais penser ensemble.

Économie de l’attention, développement de l’intelligence artificielle, explosion des troubles cognitifs liés aux perturbateurs endocriniens…

La société contemporaine est exposée à une reconfiguration de l’accès aux savoirs, mais aussi à une redéfinition de ce qu’est l’intelligence. Ces transformations se répercutent sur nos modes de pensée, de perception, d’apprentissage et de créativité.

Lors de cette soirée, nous souhaitons croiser les expertises et points de vue anthropologiques, médicaux, pédagogiques, technologiques pour appréhender ces enjeux, et réfléchir ensemble à la diversité et aux mutations de nos intelligences.

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018

