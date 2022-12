Soirée Pré-Village Latino au Wilson Arles Arles Office de Tourisme d'Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Arles Mercredi 21 décembre 2022 de 20h30 à 0h30 venez danser en toute convivialité et partager des bons sons salsa bachata et kizomba.



Entrée gratuite avec un cours de bachata offert !

20h30-21h30. Cours gratuit de bachata, évolutif, de l’initiation au niveau intermédiaire.

21h30-00h30. Soirée SBK.



Pensez à prendre une conso au bar pour le remercier de nous accueillir. Nazem, l’organisateur de la Caravane de la Salsa, en séjour à Arles ce mois de décembre, vous invite à une soirée pré-village latino au bar le Wilson qui sera un des bars participants à ce projet qui se prépare pour le printemps. jbfauroux78@icloud.com +33 4 88 37 01 76 Le Wilson 2 Boulevard Georges Clémenceau Arles

