L’Aubette 1928, le samedi 30 octobre à 18:00

**Soirée PRA MERZ STA**. Face à l’histoire: Kurt Schwitters en Norvège, Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp à Grasse Que sont devenus Dada et Merz à l’heure de l’exil ? Comment continuer à créer loin de chez soi, dans un monde gagné par le chaos ? Pour cette soirée poétique et artistique, l’Association Jean Hans Arp propose une mise en dialogue de Kurt Schwitters, Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp en revenant sur leurs créations des années trente et quarante. Au programme : projection d’extraits de film, lecture de poèmes, de textes en prose et de lettres des trois artistes, afin d’aller chercher dans le passé quelques réponses à ces questions toujours actuelles. Une proposition de l’association Jean Hans Arp. [https://www.strasbourg.eu/evenement/-/entity/id/200331938](https://www.strasbourg.eu/evenement/-/entity/id/200331938) [https://www.facebook.com/events/550416039376718/](https://www.facebook.com/events/550416039376718/)

Tarif 8€, réduit 5€

Soirée poétique et artistique L’Aubette 1928 31 place kléber 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T20:00:00

