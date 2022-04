Soirée pour l’Ukraine – Burgers and music au Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe

Haute-Vienne

Soirée pour l’Ukraine – Burgers and music au Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe, 30 avril 2022, Bessines-sur-Gartempe. Soirée pour l’Ukraine – Burgers and music au Bar Le Lac Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe

2022-04-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-30 22:30:00 22:30:00

Bar Le Lac Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 30 avril au Bar Le Lac à Sagnat. Burgers à partir de 18h30 et musique live dès 20h et jusqu’à 22h environ. Bar Le Lac 09 54 06 38 98. Connect 4, un groupe de 4 musiciens vivant en France qui interprètent des chansons des années 60 et plus. Collecte de fonds pour soutenir les organisations charitables de la Creuse et de la Haute-Vienne. Les fonds collectés lors de cette soirée seront versés en faveur du peuple d’Ukraine. Petite tombola dont les recettes seront reversées à l’association caritative. Samedi 30 avril au Bar Le Lac à Sagnat. Burgers à partir de 18h30 et musique live dès 20h et jusqu’à 22h environ. Bar Le Lac 09 54 06 38 98. Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne Autres Lieu Bessines-sur-Gartempe Adresse Bar Le Lac Ville Bessines-sur-Gartempe lieuville Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe

Soirée pour l’Ukraine – Burgers and music au Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe 2022-04-30 was last modified: by Soirée pour l’Ukraine – Burgers and music au Bar Le Lac Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe 30 avril 2022

Bessines-sur-Gartempe