Soirée Poulet Basquaise Leyritz-Moncassin, 13 juillet 2022

Soirée Poulet Basquaise

2022-07-13 – 2022-07-13

16 EUR Leyritz-Moncassin- 19h30- Feu d’artifice et soirée poulet basquaise- Entrée, poulet/riz, fromage, dessert et café- 16€ par personnes et 8€ pour les moins de 10 ans. Animée par DJ Globule- Réservations avant le 10 juillet- Contacts : Garbay Stéphanie : 06 75 14 72 30 ou Brunet Alicia : 06 25 60 17 01

Comité des fêtes de Leyritz-Moncassin

