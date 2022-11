Soirée Poule au Pot Sarbazan Sarbazan Catégories d’évènement: Landes

Sarbazan

Soirée Poule au Pot Sarbazan, 19 novembre 2022, Sarbazan. Soirée Poule au Pot

Rue du Corps Franc Pommies Salle des fêtes Sarbazan Landes OT Landes d’Armagnac SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSalle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies

2022-11-19 – 2022-11-19

Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies

Sarbazan

Landes Sarbazan 10 EUR Anciens joueurs, supporters d’hier et d’aujourd’hui, nouvelle génération, tous se retrouvent ce soir à Sarbazan pour partager certes une Poule au pot, mais surtout une belle soirée de convivialité autour de souvenirs de matchs épiques, d’essais extraordinaires, de plaquages hors normes ….. Anciens joueurs, supporters d’hier et d’aujourd’hui, nouvelle génération, tous se retrouvent ce soir à Sarbazan pour partager certes une Poule au pot, mais surtout une belle soirée de convivialité autour de souvenirs de matchs épiques, d’essais extraordinaires, de plaquages hors normes ….. ©rcpr

Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Sarbazan

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT Landes d’Armagnac SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sarbazan Autres Lieu Sarbazan Adresse Sarbazan Landes OT Landes d'Armagnac SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSalle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Ville Sarbazan lieuville Salle des fêtes Rue du Corps Franc Pommies Sarbazan Departement Landes

Sarbazan Sarbazan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarbazan/

Soirée Poule au Pot Sarbazan 2022-11-19 was last modified: by Soirée Poule au Pot Sarbazan Sarbazan 19 novembre 2022 Landes Rue du Corps Franc Pommies Salle des fêtes Sarbazan Landes OT Landes d'Armagnac Sarbazan

Sarbazan Landes